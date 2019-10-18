18 октября. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья набрала ход, дома в рамках программы строятся во всех городских округах, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин, чьи слова приводит официальный сайт Стройкомплекса Москвы.
По словам ХУснуллина, с момента старта программы реновации в Москве было построено 47 домов, 43 из них уже переданы под заселение.
В настоящее время в рамках программы строится 130 домов, еще 54 дома проектируются.
До конца 2022 года в Москве по программе реновации построят и спроектируют 2,8 миллиона квадратных метров жилья, при этом финансирование всех этих работ уже заложено.
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