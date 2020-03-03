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Город (Москва и область)     03.03.2020 17:10

В Москве улучшилась эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ - Роспотребнадзор

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Теги:  грипп  ОРВИ  Роспотребнадзор  статистика 

3 марта. Mossovetinfo.ru – После небольшого роста количества заболеваний гриппом и ОРВИ в Москве со 2-й по 6-ю неделю 2020 года, в последние три недели в столице отмечается снижение числа заболевших, сообщается на официальном сайте московского управления Роспотребнадзора.

Сообщается, что на 7-й, 8-й и 9-й неделе года зафиксировано сокращение количества заболевших на 8, 18 и 6,3% соответственно. На текущей неделе показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемический порог во всех возрастных группах. В целом по Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ сейчас ниже эпидемического порога на 33,5%.

В сообщении напоминается, что в предэпидемический период текущего эпидемического сезона вакцинацию от гриппа прошли более 7 488 800 человек, или около 60,2% населения Москвы, в том числе более 1 168 300 детей.


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Теги: 
грипп  ОРВИ  Роспотребнадзор  статистика 

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