12 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве открыли памятник известному хирургу и ученому Николаю Склифософскому.



Памятник установлен на пересечении Большой Пироговской улицы и Абрикосовского переулка. Открытие памятника приурочено к 250-летию Первого медицинского университета имени Сеченова. На церемонии открытия памятник присутствовала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.



Памятник создан известным скульптором Салаватом Щербаковым на средства Университета имени Сеченова и частные пожертвования. Высота памятника вместе с постаментом составляет около 7,5 метров.