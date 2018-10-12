12 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве открыли памятник известному хирургу и ученому Николаю Склифософскому.
Памятник установлен на пересечении Большой Пироговской улицы и Абрикосовского переулка. Открытие памятника приурочено к 250-летию Первого медицинского университета имени Сеченова. На церемонии открытия памятник присутствовала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Памятник создан известным скульптором Салаватом Щербаковым на средства Университета имени Сеченова и частные пожертвования. Высота памятника вместе с постаментом составляет около 7,5 метров.
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