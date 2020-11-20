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Город (Москва и область)     20.11.2020 11:00

В Москве установлен рекорд по числу новых случаев заражения COVID–19

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Теги:  коронавирус  статистика 

21 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 6902 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Это максимальное число случаев за все время пандемии. Ранее рекордное число новых случаев было выявлено 8 ноября – 6897 заболевших.

Предыдущий рекорд по числу новых случаев заражения был установлен в Москве 8 ноября, когда за сутки было выявлено 6 897 случаев заражения.

В Москве с 13 ноября введены новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Среди введенных ограничений перевод студентов на дистанционное обучение, запрет на работу в ночное время развлекательных заведений, сокращение разрешенного числа зрителей в театрах и кинотеатрах и другие.Кроме того, власти продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов по 6 декабря.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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