21 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 6902 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Это максимальное число случаев за все время пандемии. Ранее рекордное число новых случаев было выявлено 8 ноября – 6897 заболевших.



Предыдущий рекорд по числу новых случаев заражения был установлен в Москве 8 ноября, когда за сутки было выявлено 6 897 случаев заражения.



В Москве с 13 ноября введены новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Среди введенных ограничений перевод студентов на дистанционное обучение, запрет на работу в ночное время развлекательных заведений, сокращение разрешенного числа зрителей в театрах и кинотеатрах и другие.Кроме того, власти продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов по 6 декабря.