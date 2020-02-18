18 февраля. Mossovetinfo.ru –В Москве установлен новый температурный рекорд для 18 февраля, сообщает Гидрометцентр.



По данным синоптиков, утром во вторник, 18 февраля, температура воздуха в Москве поднялась до 5 градусов тепла. При этом, температура в столице продолжает расти, и окончательное значение рекорда станет известно позже. Предыдущий рекорд был установлен в 1949 году и составил +4,4 градуса.



По прогнозам синоптиков, в течение недели возможны и новые температурные рекорды.