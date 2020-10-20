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Город (Москва и область)     20.10.2020 01:50

В Москве увеличили прожиточный минимум для пенсионеров

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Теги:  прожиточный минимум  пенсионеры 

20 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве в 2021 году увеличен прожиточный минимум пенсионера, соответствующий закон опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В настоящее время прожиточный минимум пенсионера в Москве составляет 12 578 рублей. С 2021 года прожиточный минимум пенсионера составит 13 496 рублей.

Прожиточный минимум пенсионера устанавливается с целью определить размер региональной социальной доплаты к пенсии.


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Теги: 
прожиточный минимум  пенсионеры 

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