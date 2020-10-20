20 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве в 2021 году увеличен прожиточный минимум пенсионера, соответствующий закон опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В настоящее время прожиточный минимум пенсионера в Москве составляет 12 578 рублей. С 2021 года прожиточный минимум пенсионера составит 13 496 рублей.



Прожиточный минимум пенсионера устанавливается с целью определить размер региональной социальной доплаты к пенсии.