20 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве в 2021 году увеличен прожиточный минимум пенсионера, соответствующий закон опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В настоящее время прожиточный минимум пенсионера в Москве составляет 12 578 рублей. С 2021 года прожиточный минимум пенсионера составит 13 496 рублей.
Прожиточный минимум пенсионера устанавливается с целью определить размер региональной социальной доплаты к пенсии.
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