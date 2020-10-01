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Город (Москва и область)     01.10.2020 14:33

В Москве увеличивается число людей, которые переносят коронавирус в тяжелой форме

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Теги:  коронавирус 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Число людей, которые переносят коронавирус в тяжелой форме, увеличивается. На данный момент тяжело переносят болезнь более 1,5 тысячи человек. Об этом на своем сайте заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций – более 5 тысяч в неделю», - отметил мэр Москвы.

«Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее», - подчеркнул Собянин.

Если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20-25%.

Собянин в четверг подписал указ, который обязывает работодателей Москвы с 5 октября перевести как минимум 30 процентов сотрудников на удаленную работу.

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Теги: 
коронавирус 

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