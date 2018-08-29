В Москве в 2018 году благоустроен 81 парк, сквер и бульвар

29 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве в 2018 году благоустроен 81 парк, сквер и бульвар. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



В своем микроблоге в Twitter мэр Москвы отметил, что благоустройство зеленых территорий завершается к осени.

