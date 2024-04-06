В Москве видеокамеры начали штрафовать за стоянку на направляющем островке

10 апреля — Mossovetinfo.ru —— Первая видеокамера, которая фиксирует остановку на направляющем островке, заработала на набережной Академика Туполева, сообщает Дептранс. Со ссылкой на Максима Ликсутова сообщается, что первые зафиксированные нарушения уже направлены в Госавтоинспекцию.



Понятие «направляющий островок» введено в ПДД с 1 марта 2023 года. Такая разметка позволяет безопасно разделить движущиеся потоки автомобилей, например, перед перекрестком. Парковка на островке часто становится причиной аварий, так как оставленные машины загораживают обзор другим автомобилям. Штраф за стоянку на таком островке свыше пяти минут составит 2,5 тыс. руб.