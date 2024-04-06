 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     10.04.2024 08:49

В Москве видеокамеры начали штрафовать за стоянку на направляющем островке

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  ПДД  видеокамера  направляющий островок  безопасность  штраф 

10 апреля — Mossovetinfo.ru —— Первая видеокамера, которая фиксирует остановку на направляющем островке, заработала на набережной Академика Туполева, сообщает Дептранс. Со ссылкой на Максима Ликсутова сообщается, что первые зафиксированные нарушения уже направлены в Госавтоинспекцию.

Понятие «направляющий островок» введено в ПДД с 1 марта 2023 года. Такая разметка позволяет безопасно разделить движущиеся потоки автомобилей, например, перед перекрестком. Парковка на островке часто становится причиной аварий, так как оставленные машины загораживают обзор другим автомобилям. Штраф за стоянку на таком островке свыше пяти минут составит 2,5 тыс. руб.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  ПДД  видеокамера  направляющий островок  безопасность  штраф 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:49 Город (Москва и область) В Москве видеокамеры начали штрафовать за стоянку на направляющем островке

08:29 Происшествия Родители и четверо детей погибли при пожаре в доме в Воскресенске

12:03 Другое Исследование шаурмы выявило опасные бактерии - Роскачество

11:26 Город (Москва и область) Стартовал прием заявок на московский конкурс «Бюджет для граждан»

08:06 Общество До 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 8 апреля

Актуальные материалы

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru