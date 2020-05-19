19 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве отменили 133 штрафа водителям, которые допустили ошибку при привязке своего автомобиля к цифровому пропуску, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инфекции (МАДИ).



В сообщении пресс-службы отмечается, что штрафы были отменены за малозначительность нарушения. Также указывается, что, если водители случайно указали не ту букву или цифру при привязке автомобиля к действующему цифровому пропуску, и получили за это штраф, его можно обжаловать через портал mos.ru в разделе электронной приемной, или через портал «Автокод» в разделе «Обращения».



Водителям, которым были аннулированы штрафы, также было направлено уведомление о необходимости исправить данные госномера в цифровом пропуске.



Также всем водителям напоминается, что во избежание получения штрафов из-за ошибки в заполнении, рекомендуется перед поездкой проверять наличие пропуска на автомобиль.



Цифровые пропуска для поездок по городу и области были введены в Москве и Подмосковье с 15 апреля. О том, как оформить цифровые пропуска можно узнать здесь.