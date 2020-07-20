20 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве возобновили работы по благоустройству, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, возобновились работы в районе Дорогомилово, в районе вылетной магистрали Большие Каменщики - метро «Коломенская», в районе Триумфальной арки на Кутузовском проспекте, а также в Даевом и Ананьевском переулках.
В ходе благоустройства будут созданы комфортные общественные пространства для жителей и гостей города, при этом должны сохранится и транспортные функции улиц и магистралей.
В зонах проведения работ выставлены ограждения, выставлены временные дорожные знаки для автомобилистов, обустроены пути обхода для пешеходов. Кроме того, в районах благоустройства установлены информационные щиты с информацией о работах и контактными телефонами.
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