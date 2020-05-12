12 мая. Mossovetinfo.ru – С 12 мая в Москве возобновляют работу промышленные предприятия и строительные объекты, соответствующий указ был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным 7 мая.



При этом, работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима. На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома. На работу не должны выходить работники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины.



Ранее президент России Владимир Путин объявил об окончании единого периода нерабочих дней. С 12 мая решения об ослаблении или ужесточении ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, принимают губернаторы регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.