16 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 049 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Это максимальная цифра заболевших с 11 мая, когда за сутки в Москве выявили 5 392 случая заражения.
Кроме того, за прошедшие сутки в Москве 1803 пациента вылечились от коронавируса, 54 человека скончались.
Всего с начала пандемии в Москве выявлено 352 995 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 270 226 человек, скончались 5 850 человек.
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