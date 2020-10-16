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Город (Москва и область)     16.10.2020 10:32

В Москве впервые с 11 мая выявлено более 5000 новых случаев коронавируса

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Теги:  коронавирус  статистика 

16 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 5 049 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это максимальная цифра заболевших с 11 мая, когда за сутки в Москве выявили 5 392 случая заражения.

Кроме того, за прошедшие сутки в Москве 1803 пациента вылечились от коронавируса, 54 человека скончались.

Всего с начала пандемии в Москве выявлено 352 995 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 270 226 человек, скончались 5 850 человек.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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