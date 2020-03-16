16 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин запретил до 10 апреля проведение массовых мероприятий в столице численностью более 50 человек. Указ в рамках борьбы с коронавирусом опубликован на портале мэра столицы.



Запрещается проведение на территории города спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Также принято решение приостановить проведение досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

