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Город (Москва и область)     16.03.2020 17:13

В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин  указ 

16 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин запретил до 10 апреля проведение массовых мероприятий в столице численностью более 50 человек. Указ в рамках борьбы с коронавирусом опубликован на портале мэра столицы.

Запрещается проведение на территории города спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Также принято решение приостановить проведение досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.



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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  Собянин  указ 

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