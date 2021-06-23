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Город (Москва и область)
23.06.2021, 13:15
Власти Москвы рассказали о проверке QR-кодов у посетителей ресторанов
23 июня. Mossovetinfo.ru - Проверка QR-кодов у посетителей ресторанов, баров и на предприятиях общепита будет занимать ...
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Город (Москва и область)
23.06.2021, 12:09
В Москве второй день подряд установлен максимум по числу смертей от COVID-19
23 июня. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве выявлено 6 534 новых случая заражения коронавирусом, сообщает опе...
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Город (Москва и область)
23.06.2021, 11:53
В Подмосковье впервые выявлено более 2000 новых случаев коронавируса
23 июня. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Московской области выявлено 2 323 новых случая заражения коронавирусом, ...