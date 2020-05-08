8 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о введении дополнительных выплат медицинским работника, которые оказывают помощь пациентам, заразившимся коронавирусом, постановление опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Дополнительные выплаты ежемесячно будут получать врачи, фельдшеры, лаборанты, работники поликлиник и скорой помощи.
Сотрудникам скорой помощи и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи установлены выплаты в размере: врачам – 50 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу – 30 тысяч рублей в месяц.
Работникам КТ-центров и городских поликлиник, которые диагностируют коронавирус и оказывают помощь заболевшим на дому установлены выплаты в размере 70 тысяч рублей врачам и 50 тысяч рублей среднему медицинскому персоналу.
Сотрудникам лабораторий, в которых проводится тестирование на коронавирус, а также работникам патологоанатомических отделений установлены выплаты в размере 70 тысяч рублей — врачам, 50 тысяч рублей — среднему медицинскому персоналу и 30 тысяч рублей — младшему медперсоналу и остальным работникам.
Ранее дополнительные выплаты были введены сотрудникам коронавирусных стационаров. Все надбавки выплачиваются в дополнение к введенным федеральным надбавкам.
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