8 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о введении дополнительных выплат медицинским работника, которые оказывают помощь пациентам, заразившимся коронавирусом, постановление опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Дополнительные выплаты ежемесячно будут получать врачи, фельдшеры, лаборанты, работники поликлиник и скорой помощи.



Сотрудникам скорой помощи и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи установлены выплаты в размере: врачам – 50 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу – 30 тысяч рублей в месяц.



Работникам КТ-центров и городских поликлиник, которые диагностируют коронавирус и оказывают помощь заболевшим на дому установлены выплаты в размере 70 тысяч рублей врачам и 50 тысяч рублей среднему медицинскому персоналу.



Сотрудникам лабораторий, в которых проводится тестирование на коронавирус, а также работникам патологоанатомических отделений установлены выплаты в размере 70 тысяч рублей — врачам, 50 тысяч рублей — среднему медицинскому персоналу и 30 тысяч рублей — младшему медперсоналу и остальным работникам.



Ранее дополнительные выплаты были введены сотрудникам коронавирусных стационаров. Все надбавки выплачиваются в дополнение к введенным федеральным надбавкам.

