10 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве введут систему цифровых пропусков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Издание отмечает, что официально об этом в ближайшее время объявит мэр Москвы Сергей Собянин.



В департаменте информационных технологий столицы 1 апреля сообщили, что использовать QR-коды для контроля соблюдения режима самоизоляции, начнут после того, как соответствующее постановление будет принято московскими властями. Для получения цифрового пропуска будет необходимо будет зарегистрироваться на портале mos.ru.



2 апреля Собянин сообщил, что введение пропускного режима для передвижения в Москве отложено.