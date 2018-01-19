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Город     19.01.2018 11:17

В Москве ввели 14 домов для программы реновации‍

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Теги:  снос пятиэтажек  программа реновации  реновация  переселение  программа реновации жилья  жилье  строительство 

19 января. Mossovetinfo.ru - Дляпереселения по программе реновации жилья в Москве ввели 14 домов на 2,3 тысячи квартир. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Это дома, которые строили под другие программы. Сейчас там идет отделка, которая должна соответствовать требованиям закона о реновации. Переселение начнется уже в 2017 году.

В настоящее время подобрано 236 стартовых площадок для строительства домов по программе реновации.Первые дома возведут в течение трех лет.

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Карта места

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Теги: 
снос пятиэтажек  программа реновации  реновация  переселение  программа реновации жилья  жилье  строительство 

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