4 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве ввели новый вид цифровых пропусков – для получения госуслуг в МФЦ, соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.



Цифровой пропуск для посещения МФЦ будет действовать 1 день, в течение недели их можно получать неограниченное количество раз.



С 1 июня в Москве возобновили работу 88 центров госуслуг «Мои документы», которые были временно закрыты из-за пандемии коронавируса. Прием производится только по предварительной записи. С полным списком работающих МФЦ можно ознакомится здесь.