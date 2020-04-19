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Город (Москва и область)     19.04.2020 12:02

В Москве ввели выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

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Теги:  доноры  коронавирус  выплаты 

18 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы ввели выплаты для доноров крови с антителами к коронавирусу, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

За каждые 150 миллилитров плазмы им будут выплачивать 1250 рублей, за 600 миллилитров плазмы — пять тысяч рублей.

Донорами могут стать люди, которые переболели коронавирусом и приобрели иммунитет к заражению. Клинический комитет в Москве пришли к выводу, что переливание донорской крови от лиц, переболевших коронавирусом и приобретших иммунитет, является одним из самых действенных способов лечения коронавируса, пока не изобретена соответствующая вакцина.

Метод переливания донорской плазмы заболевшим коронавирусом уже используется в ряде стран, а с прошлой недели его начали применять в Москве. Установлено, что после переливания зараженные коронавирусом чувствуют себя лучше, а побочных эффектов от данного метода не отмечено.

В своем микроблоге в Twitter мэр Москвы заранее поблагодарил всех, кто откликнется на предложение стать донором и поможет медикам спасать жизни людей.


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Теги: 
доноры  коронавирус  выплаты 

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