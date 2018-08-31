31 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве выпустят тематические карты «Тройка» посвященные запуску на маршрутах общественного транспорта электробусов, сообщает портал mos.ru.
На картах будет изображен электробус и надпись: «Этот автобус делает зарядку». Тираж карты составит 50 тысяч экземпляров. В кассах метро тематические карты появятся с 1 сентября, а первым пассажирам электробусов их раздадут бесплатно.
Ранее сообщалось, что первые электробусы выйдут на московские улицы 3 сентября, а до конца года они появятся на шести маршрутах наземного общественного транспорта. В первый месяц работы электробусов, проезд на них будет бесплатным.
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