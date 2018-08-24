24 августа. Mossovetinfo.ru – На московских клумбах и в городских цветниках высажено более 2,3 миллиона растений «колеуса Блюме», сообщили ИА «Моссовет» в комплексе городского хозяйства столицы.



При озеленении используется более 10 сортов этого растения, которые отличаются окраской листвы: от лимонно-желтого, до темно бордового. Кроме того, различные виды «колеуса Блюме» заметно различаются формой листвы.



Данные виды многолетних кустарников используют, во-первых, из-за разнообразия форм и расцветок, а во-вторых потому, что они легко адаптируются к городским условиям и неприхотливы в уходе.