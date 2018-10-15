Другие материалы
-
Город (Москва и область)
15.10.2018, 11:34
Более 7 тысяч ДДУ зарегистрировано в Москве в сентябре
15 октября. Mossovetinfo.ru – В сентябре в Москве зарегистрировано более 7 тысяч договоров долевого участия на жилую недвижимость, сообщает пресс-служба московского управления Росреестра. Это...
-
Город (Москва и область)
15.10.2018, 10:52
Последняя в году церемония развода караулов в Кремле пройдет 20 октября
15 октября. Mossovetinfo.ru – Последняя в текущем году церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка в Кремле пройдет 20 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных свя...
-
Город (Москва и область)
15.10.2018, 09:54
В Москве выставили на торги участок земли возле Кремля
15 октября. Mossovetinfo.ru – Компания «Дом.РФ», которая является агентом правительства по вовлечению неэффективно используемых участков, выставила на торги участок земли размером в 1,36 гектара на...