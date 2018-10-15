15 октября. Mossovetinfo.ru – Компания «Дом.РФ», которая является агентом правительства по вовлечению неэффективно используемых участков, выставила на торги участок земли размером в 1,36 гектара на Садовнической улице, сообщает «Коммерсантъ».



Участок на острове Балчуг примыкает к Садовнической набережной и принадлежит Минобороны РФ, на нем расположены 13 зданий и сооружений. Весь комплекс зданий попадет в территорию объединенных охранных зон. Это налагает на потенциального застройщика ограничения, однако у инвестора есть возможность реконструировать существующие здания.



Стартовая цена выставленного на торги участка составляет 1,25 миллиарда рублей, однако по мнению экспертов, на торгах стартовая цена может вырасти, так как это единственная доступная для девелопмента площадка в районе Кремля. Аукцион должен состоятся в середине ноября.