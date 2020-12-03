3 декабря. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 7 750 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Ранее сообщалось, что за сутки от коронавируса в Москве вылечились 6 849 человек, скончались в результате заражения 73 человека.



В среду, 2 декабря, глава департамента торговли и услуг Москвы заявил, что перед Новым годом в Москве усилят контроль за соблюдением коронавирусных ограничений.