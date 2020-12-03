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Город (Москва и область)     03.12.2020 11:03

В Москве выявленены новые случи коронавируса

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Теги:  коронавирус  статистика  заболеваемость 

3 декабря. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 7 750 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что за сутки от коронавируса в Москве вылечились 6 849 человек, скончались в результате заражения 73 человека.

В среду, 2 декабря, глава департамента торговли и услуг Москвы заявил, что перед Новым годом в Москве усилят контроль за соблюдением коронавирусных ограничений.


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Теги: 
коронавирус  статистика  заболеваемость 

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