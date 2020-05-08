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Город (Москва и область)     08.05.2020 10:37

В Москве выявлено 5 846 новых случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

8 мая. Mossovetinfo.ru – 5 846 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в столице подтверждено 98 522 случая заболевания. Вылечились 10 259 человек. Умерло 956 человек.

В России зафиксировано 187 859 случаев заражения коронавирусом.



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Теги: 
коронавирус 

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