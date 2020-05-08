8 мая. Mossovetinfo.ru – 5 846 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице подтверждено 98 522 случая заболевания. Вылечились 10 259 человек. Умерло 956 человек.



В России зафиксировано 187 859 случаев заражения коронавирусом.