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Город (Москва и область)
06.06.2020, 10:43
В Москве выявлено более 193 тысячи случаев коронавируса
6 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 1992 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Всего в столице зафиксировано 193 061 случай заболевания. На данный моме...
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Город (Москва и область)
06.06.2020, 10:42
За сутки в Подмосковье выявлено 758 случаев заражения коронавирусом
6 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 000 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в Подмосковье выявлено 43 478 слу...
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Город (Москва и область)
05.06.2020, 23:26
В Подмосковье торговые центры пока останутся закрытыми - губернатор
5 июня. Mossovetinfo.ru - Власти Подмосковья пока не видят возможности открыть торговые центры из-за высокого уровня распространения вируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в пятницу сообщил губ...