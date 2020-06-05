6 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 1992 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Всего в столице зафиксировано 193 061 случай заболевания. На данный момент в столице заражено 89 766 человек. За сутки от коронавируса в столице вылечились 3073 человека. Всего выздоровели 100 431 человек.



За сутки умерли 58 человек. За все время от коронавируса в столице скончались 2864 человека.



В России выявлено 458 689 случая во всех регионах.