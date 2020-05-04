11:11 Город (Москва и область) В Москве выявлено более 74 тысяч случаев заражения коронавирусом
11:07 В России Более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России
23:06 Общество В Москве за сутки скончались 35 человек с коронавирусом
22:42 Город (Москва и область) Большие госпитали строят в «Крокус Экспо» и в парке «Патриот» - коронавирус
21:35 Общество Умер Геннадий Пономарев - экс-прокурор Москвы и бывший начальник Правового управления Мэрии
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
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09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены