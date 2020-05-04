В Москве выявлено более 74 тысяч случаев заражения коронавирусом

4 мая. Mossovetinfo.ru – 5795 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице подтверждено 74 401 случай заболевания. Активных больных - 66 064 человека. Вылечились 7573 человека. Умерло 764 человек.



В России зафиксировано 124 054 случая заражения коронавирусом.