9 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлено еще три случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Установлено, что все они в последние две недели посещали Италию.
Всего в Москве зафиксировано 9 случаев заболевания коронавирусом. Из 9 заболевших один уже вылечился и был выписан из больницы.
В России в общей сложности выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом. Две заболевших - граждане КНР, один заболевший - гражданин Италии, 17 заболевших - граждане России, вернувшиеся из Италии.
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