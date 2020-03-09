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Город (Москва и область)     09.03.2020 15:23

В Москве выявлено еще три случая заболевания коронавирусом

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Теги:  коронавирус  Москва  статистика 

9 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлено еще три случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Установлено, что все они в последние две недели посещали Италию.

Всего в Москве зафиксировано 9 случаев заболевания коронавирусом. Из 9 заболевших один уже вылечился и был выписан из больницы.

В России в общей сложности выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом. Две заболевших - граждане КНР, один заболевший - гражданин Италии, 17 заболевших - граждане России, вернувшиеся из Италии.


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Теги: 
коронавирус  Москва  статистика 

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