9 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлено еще три случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.



Все заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Установлено, что все они в последние две недели посещали Италию.



Всего в Москве зафиксировано 9 случаев заболевания коронавирусом. Из 9 заболевших один уже вылечился и был выписан из больницы.



В России в общей сложности выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом. Две заболевших - граждане КНР, один заболевший - гражданин Италии, 17 заболевших - граждане России, вернувшиеся из Италии.