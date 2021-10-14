В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 с 4 июля

14 октября. Mossovetinfo.ru — В Москве за сутки выявлено 6 712 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Это максимальное число новых случаев заражения с 4 июля, когда сообщалось о 7 624 новых случаях заражения за сутки.