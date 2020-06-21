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Город (Москва и область)     21.06.2020 10:45

В Москве выявлено менее 1000 новых случаев коронавируса впервые за 2,5 месяца

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Теги:  коронавирус 

21 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано наименьшее число новых случаев коронавируса за 2,5 месяца. Об этом сообщает оперативный штаб.

За сутки в столице выявлено 968 случаев коронавируса. Это наименьшее число случаев с 9 апреля, когда в Москве было подтверждено 857 случаев.

Всего в Москве выявлено 213 946 случаев коронавируса. В столице от вируса вылечились 135 556 человек, умерли – 3597 человек.



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Теги: 
коронавирус 

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