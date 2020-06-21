21 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано наименьшее число новых случаев коронавируса за 2,5 месяца. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки в столице выявлено 968 случаев коронавируса. Это наименьшее число случаев с 9 апреля, когда в Москве было подтверждено 857 случаев.



Всего в Москве выявлено 213 946 случаев коронавируса. В столице от вируса вылечились 135 556 человек, умерли – 3597 человек.