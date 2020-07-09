9 июля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 568 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Это минимальное количество случаев заражения с 5 апреля, когда за сутки заразились 536 человек.
Всего на 6 июля в Москве выявлено 227 363 случая заражения. 162 086 человек вылечились, 4 059 человек скончались.
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