17 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 1065 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.



Это наименьшее количество случаев заражения с 11 апреля, когда за сутки было выявлено 1030 случаев заражения.



Таким образом, в общей сложности за все время в Москве выявлено 209 745 случаев заражения коронавирусом. 128 385 человек вылечились от заболевания (за последние сутки – 2271 человек), скончались в результате заболевания 3 434 человека (за прошедшие сутки – 48 человек).