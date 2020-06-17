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Город (Москва и область)     17.06.2020 09:56

В Москве выявлено наименьшее число новых случаев COVID-19 с середины апреля

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Теги:  коронавирус 

17 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 1065 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Это наименьшее количество случаев заражения с 11 апреля, когда за сутки было выявлено 1030 случаев заражения.

Таким образом, в общей сложности за все время в Москве выявлено 209 745 случаев заражения коронавирусом. 128 385 человек вылечились от заболевания (за последние сутки – 2271 человек), скончались в результате заболевания 3 434 человека (за прошедшие сутки – 48 человек).


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Теги: 
коронавирус 

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