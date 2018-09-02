2 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве за 8 лет реконструировано и построено 500 парков. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.



«Мы реконструировали и построили заново 500 парков. В этом году 80 парков реконструировано или создано заново», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».