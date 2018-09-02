Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     02.09.2018 11:47

В Москве за 8 лет реконструировано и построено 500 парков - Собянин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  парки 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве за 8 лет реконструировано и построено 500 парков. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы реконструировали и построили заново 500 парков. В этом году 80 парков реконструировано или создано заново», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
парки 

Возврат к списку

Лента новостей

12:51 Общество Московский зоопарк продлил летний режим работы до 15 сентября

11:47 Город (Москва и область) В Москве за 8 лет реконструировано и построено 500 парков - Собянин

22:02 Происшествия Байкер сбил пешехода в Москве

14:09 Общество Какой будет погода в Москве в начале осени

10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября

Актуальные материалы

10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября

13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство

12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре

19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей

07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города

07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов

07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru