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Город (Москва и область)     05.12.2020 11:05

В Москве за сутки госпитализировали 1651 пациента с коронавирусом

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5 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки госпитализировали 1651 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Кроме того, оперштаб подтвердил, что в столице за сутки зарегистрировано 7993 новых случая COVID-19. Это рекорд за все время пандемии.

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