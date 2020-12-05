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Город (Москва и область)
05.12.2020, 11:05
В Москве за сутки госпитализировали 1651 пациента с коронавирусом
5 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки госпитализировали 1651 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Кроме того, оперштаб подтвердил, что в столице за сутки зарегистриров...
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Город (Москва и область)
05.12.2020, 10:31
В Москве установлен новый рекорд по числу новых случаев коронавируса
5 декабря. Mossovetinfo.ru – Рекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки зафиксирован в Москве. За последние сутки в столице выявлено 7993 случая заболевания. Об этом сообщил главный редак...
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Город (Москва и область)
05.12.2020, 09:39
В Москве стартовала вакцинация от коронавируса
5 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовал первый этап массовой вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации работают с 8:00 до 20:00 на базе 70 городских поликлиник. На данный момент ...