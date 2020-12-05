Город (Москва и область) 05.12.2020, 09:39 В Москве стартовала вакцинация от коронавируса

5 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовал первый этап массовой вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации работают с 8:00 до 20:00 на базе 70 городских поликлиник. На данный момент ...