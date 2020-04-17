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Город (Москва и область)     17.04.2020 23:30

В Москве за сутки от коронавируса умер 21 человек

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Теги:  коронавирус 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки скончался 21 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Среди умерших - пациенты от 34 лет до 91 года. У 34-летнего мужчина установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких». Также он страдал болезнью Пиквика. Всего в Москве от коронавируса скончались 148 человек. 

По последним официальным данным, в России за сутки зафиксировано более 4000 случаев заболевания. Всего в России зарегистрировано 32 007 случаев коронавируса во всех 85 регионах. Оперативный штаб данные пока не опубликовал.



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Теги: 
коронавирус 

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