17 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки скончался 21 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.



Среди умерших - пациенты от 34 лет до 91 года. У 34-летнего мужчина установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких». Также он страдал болезнью Пиквика. Всего в Москве от коронавируса скончались 148 человек.



По последним официальным данным, в России за сутки зафиксировано более 4000 случаев заболевания. Всего в России зарегистрировано 32 007 случаев коронавируса во всех 85 регионах. Оперативный штаб данные пока не опубликовал.