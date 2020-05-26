26 мая. Mossovetinfo.ru – За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 8 033 пациента, что является новым суточным рекордом, сообщает оперативный штаб Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.



Таким образом, общее количество пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 61 619 человек. На протяжении нескольких дней количество выздоровевших в Москве превышается количество новых случаев заражения.