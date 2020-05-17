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Город (Москва и область)     17.05.2020 22:16

В Москве за сутки скончались 77 человек с коронавирусом

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Теги:  Москва  коронавирус  смертность 

17 мая, Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки скончались 77 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб. Общее число умерших — 1580.

Напомним, что два предыдущих дня было зафиксировано по 71 умершему от коронавируса в Москве.

До 31 мая в Москве введен режим самоизоляции.



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Теги: 
Москва  коронавирус  смертность 

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