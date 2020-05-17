В Москве за сутки скончались 77 человек с коронавирусом

17 мая, Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки скончались 77 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб. Общее число умерших — 1580.



Напомним, что два предыдущих дня было зафиксировано по 71 умершему от коронавируса в Москве.



До 31 мая в Москве введен режим самоизоляции.





