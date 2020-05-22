В Москве за сутки выявили менее трех тысяч случаев коронавируса

21 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2 988 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Общее количество случаев заражения в Москве достигло 158 207 человек. Вылечились от коронавируса 43 582 человека, скончались 1867 человека.



В России зафиксировано 326 448 случаев заражения.