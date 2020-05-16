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Город (Москва и область)     16.05.2020 10:18

В Москве за сутки выявлено 3505 случаев коронавируса

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Теги:  коронавирус 

16 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки подтверждено 3505 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Всего в столице выявлено 138 969 случаев заболевания. Вылечились 26 032 человека, умерли – 1432 человека.

В России зафиксировано 272 043 случая заражения коронавирусом.

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Теги: 
коронавирус 

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