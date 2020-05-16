В Москве за сутки выявлено 3505 случаев коронавируса

16 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки подтверждено 3505 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.



Всего в столице выявлено 138 969 случаев заболевания. Вылечились 26 032 человека, умерли – 1432 человека.



В России зафиксировано 272 043 случая заражения коронавирусом.