30 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки подтверждено 3 093 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице выявлено 53 757 случаев заболевания. Вылечились 5 135 человек, умерли 611 человек.



В России зафиксировано 106 498 случаев заражения.