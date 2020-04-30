30 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки подтверждено 3 093 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего в столице выявлено 53 757 случаев заболевания. Вылечились 5 135 человек, умерли 611 человек.
В России зафиксировано 106 498 случаев заражения.
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