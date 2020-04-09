9 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зафиксировано 857 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. Всего в городе подтверждено 6698 случаев заражения. Вылечились 313 человек, скончался - 38.



В России за сутки подтверждено 1459 случаев заражения. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 10 131 случая коронавируса в 81 регионе.