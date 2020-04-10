10 апреля, Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зафиксировано 1124 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом. Всего в городе подтверждено 7822 случаев заражения. Вылечились 350 человек, скончались - 50.



В России за сутки подтверждено 1786 случаев заражения. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 11 917 случаев,