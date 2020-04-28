Другие материалы
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Город (Москва и область)
28.04.2020, 10:54
Число зараженных коронавирусом в Подмосковье превысило 10 тысяч человек
28 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 523 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе. С начала пандемии в Подмосковье ...
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Город (Москва и область)
28.04.2020, 10:52
В Москве за сутки зафиксировано 3075 новых случаев заражения коронавирусом
28 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки подтверждено 3075 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в столице выявлено 48 414 случаев з...
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Город (Москва и область)
28.04.2020, 08:24
Более 25 тысяч тестов на коронавирус проводят в Москве ежедневно
28 апреля. Mossovetinfo.ru – Ежедневно в Москве проводят более 25 тысяч тестов на коронавирус, на 100 тысяч человек приходится 3,8 тысячи тестов в день, сообщается на портале mos.ru. На корон...