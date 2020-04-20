20 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки подтверждено 2026 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.



Всего в Москве зафиксировано 26 350 случаев заболевания. Вылечились 1838 человека, скончались – 204.



В России зафиксировано 47 121 случай заражения коронавирусом во всех 85 регионах.