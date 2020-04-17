17 апреля. Mossovetinfo.ru – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 18 105. Об этом сообщили в оперативном штабе города.



За сутки в столице подтверждено 1959 случаев заражения. Выздоровели - 1517 человек, скончались - 127.



В России зафиксировано уже 32 008 случаев заболевания.