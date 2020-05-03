11:57 Город (Москва и область) В Подмосковье за стуки выявлено 822 новых случая заражения коронавирусом
11:35 Город (Москва и область) В Москве за сутки зафиксировано почти 6000 случаев заражения коронавирусом
11:15 В России В России за сутки подтверждено более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом
16:40 Власть Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и выступит с обращением
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20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
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