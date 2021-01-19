12:16 Город (Москва и область) В декабре 2020 года в Москве зафиксировано рекордное количество сделок по покупке жилья
11:38 Город (Москва и область) В Москве зафиксирована максимальная смертность от COVID-19 за все время пандемии
11:28 Общество В ОНК рассказали о содержании Навального в «Матросской тишине»
11:14 Общество В Москве зафиксировано минимальное число новых случаев COVID-19 с начала октября
10:43 В мире В Германии рассматривают возможность обязательного ношения респираторов
08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года
11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации
20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае
08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19