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Город (Москва и область)     03.01.2022 13:29

В Москве зафиксирована минимальная с 8 сентября суточная заболеваемость коронавирусом

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Теги:  Москва  оперштаб  COVID-19  коронавирус 

3 января, Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 1335 случаев коронавируса. Это минимальный показатель инфицирования COVID-19 в столице с 8 сентября, - общили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За сутки в Москве выздоровел 2291 человек, скончались 70 пациентов.

Всего в России за сутки выявили 16 343 случая коронавируса,что является минимумом с 17 июня 2021 года. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 1 341 случай заражения, в Подмосковье - 1 180.

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Теги: 
Москва  оперштаб  COVID-19  коронавирус 

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