В Москве зафиксирована минимальная с 8 сентября суточная заболеваемость коронавирусом

3 января, Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 1335 случаев коронавируса. Это минимальный показатель инфицирования COVID-19 в столице с 8 сентября, - общили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.



За сутки в Москве выздоровел 2291 человек, скончались 70 пациентов.



Всего в России за сутки выявили 16 343 случая коронавируса,что является минимумом с 17 июня 2021 года. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 1 341 случай заражения, в Подмосковье - 1 180.