18 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве зафиксирована минимальная смертность от коронавируса с апреля, сообщает оперативный штаб.



За последние сутки от коронавируса в Москве умерли 8 человек. Это минимальный показатель смертности от COVID-19 c 16 апреля, когда от коронавируса скончались 7 человек.



Всего на 7 сентября в Москве заразились коронавирусом 274 003 человека. Из них 234 029 человек выздоровели, 5025 человек скончались.