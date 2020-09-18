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Город (Москва и область)     18.09.2020 03:42

В Москве зафиксирована минимальная смертность от COVID-19 с апреля

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Теги:  коронавирус  смертность  статистика 

18 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве зафиксирована минимальная смертность от коронавируса с апреля, сообщает оперативный штаб.

За последние сутки от коронавируса в Москве умерли 8 человек. Это минимальный показатель смертности от COVID-19 c 16 апреля, когда от коронавируса скончались 7 человек.

Всего на 7 сентября в Москве заразились коронавирусом 274 003 человека. Из них 234 029 человек выздоровели, 5025 человек скончались.


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Теги: 
коронавирус  смертность  статистика 

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