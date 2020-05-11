11 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зафиксировано 6169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице подтверждено 115 909 случаев заболевания. Вылечились 17 822 человек. Умерло 1124 человека.



В России зафиксировано 221 344 случаев заражения коронавирусом.